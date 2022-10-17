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Собянин: задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме

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Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие – об этом в своем Телеграм-канале сообщил Сергей Собянин со ссылкой на военного комиссара Москвы.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», – отметил мэр Москвы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация может завершиться в России в течение двух недель. По словам президента, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сообщил президент.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Тогда Путин отметил, что призывать планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт.

Позднее президент подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Согласно указу, призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учатся в вечернее время.

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