Россия уже более полугода живет под рекордным числом санкций, они сказываются на экономике, но пока самые мрачные прогнозы не сбываются. Более того, курс рубля в сентябре ненадолго вернулся к уровню 2014 года. Однако каковы их долгосрочные последствия? Способствуют ли ограничения импортозамещению и развитию собственных технологий или просто медленно «душат» экономику страны. Что говорит об этом опыт других стран? Редакция «Собака.ru»расспросила заслуженного профессора университета КваЗулу-Натал Ирину Филатову, 30 лет живущую в Южноафриканской республике, о том, как санкции, действовавшие в отношении ЮАР треть века, сказались на стране? Ощущаются ли их последствия до сих пор? И насколько быстрым был процесс отмены ограничений?
Кейптаун
Почему ЮАР оказалась под санкциями и как долго страна под ними жила?
Санкции в отношении ЮАР вводились из-за режима апартеида (политики строгой сегрегации по расовому признаку, действовавшей в стране с 1948 по 1994 год, — прим. Ред.). При этом ограничения вводились очень постепенно, на протяжении очень длительного времени в ответ на конкретные события.
Первые были приняты ООН еще до официального объявления апартеида, в 1946 году, сразу после создания Организации объединенных наций. Уже тогда в ЮАР начались проводиться репрессии по расовому признаку, вначале против индийского населения страны. Серьезные санкции начались в 1960-х годах, после того как полиция расстреляла мирную демонстрацию в Шарпевиле. Тогда Совбез ООН ввел добровольные санкции, в частности, эмбарго на поставки оружия, которые, однако же, не были поддержаны всеми странами. Так, англичане присоединились к ним в 1964 году, а французы не делали этого еще двадцать лет.
В середине 1970-х был еще один расстрел мирной демонстрации, на этот раз в Соуэто, на который другие страны также отреагировали ужесточением санкций. Ну а самые серьезные ограничения были введены в середине 1980-х. Так что долгое время санкции в отношении ЮАР были сравнительно мягкими и в этом смысле ситуация была много проще, чем у нас.
Какие санкции в отношении ЮАР были самыми болезненными?
Очень чувствительным был запрет на ввоз в страну нефти, так как страна не обладает ее запасами. Важными были торговые санкции, под которые в теории попадал весь южноафриканский экспорт. Однако они не соблюдались многими странами.
Очень серьезными были оружейные санкции, к примеру Франция долгое время продавала ЮАР свои истребители «Мираж», на которых местные пилоты успешно воевали против Анголы, которой СССР поставлял МиГи. Постепенно к этим «Миражам» перестали поставлять запчасти и боеприпасы. Выяснилось, что без них истребители бороться против МиГов уже не могут, и им приходилось просто ретироваться, завидев ангольские самолеты.
Сильнее всего били финансовые санкции. В 80-е годы крупнейшие страны перестали давать займы Южной Африке, необходимые для развития ее экономики. Наибольшие проблемы начались в 1980-х, когда Chase Manhattan Bank запретил продлевать долговые обязательства ЮАР, то есть все долги, которые были, необходимо было гасить в текущем финансовом году, переносить их было нельзя, что очень серьезно сказалось на экономике. В конце 80-х годов США был введен полный запрет на инвестиции в экономическое развитие страны.
Однако между санкциями в отношении России и ЮАР была очень существенная разница. Никто не вводил ограничений на поставки важнейшей строки юаровского экспорта — золота. В самом конце эпохи апартеида, если не ошибаюсь, Австралия ввела санкции в отношении золотых монет. Однако санкций против именно золота не было, в отличие от России, чей нефтяной и газовый экспорт все время пытаются ограничить.
Декорация старой золотой шахты в тематическом парке "Gold Reef City", Йоханнесбург
А удавалось ли ЮАР обходить эти санкции?
Да, были обходные пути. Скажем я недавно с удивлением узнала, что запрет на экспорт южноафриканского вина обходился через Болгарию. То есть вино поставлялось в эту европейскую страну, а она уже продавала его, как произведенное у себя.
Помогал экономике ЮАР даже СССР. У нашей страны был картель с алмазной корпорацией De Beers. Советский Союз, заявлявший, что полностью соблюдает санкции против ЮАР, продавал свои алмазы через подставную английскую компанию по монопольной цене, установленной картелем. При этом деньги, вырученные за эту торговлю, он тратил на поддержку тех сил, которые воевали с правительством ЮАР.
Как ограничения сказались на простых людях?
На самом деле каких-то проблем с повседневной жизнью не было вообще, она продолжалась как ни в чем не бывало. Товары были, кредитные карточки действовали, рестораны не закрывались, банки продолжали свою работу. Крупный бизнес тоже в большинстве своем не так сильно пострадал.
Изменения были другого толка: простой обыватель в ЮАР к 1960-м годам привык к тому, что экономика его страны является мощнейшей на континенте, к тому, что Южноафриканская республика является частью Западного мира, практически частью Европы.
После введения санкций ЮАР стала парией, так сказать изгоем. Ездить в другие страны стало нехорошо, на южноафриканцев смотрели косо. Особенно сильно ощущались символические санкции, когда страну выкинули из многих международных организаций, когда спортивным командам запрещали выступать на соревнованиях за рубежом или их противники сами отказывались принимать участие в состязаниях с ними.
Йоханнесбург
Были ли в ЮАР примеры успешного, как сейчас в России принято говорить, импортозамещения? Отказ в поставках какого-то оборудования или ресурсов выливался в бурный рост своих технологий?
Санкции действительно способствовали развитию ряда отраслей, но временно и не очень эффективно. Они спасали ситуацию в 1950-1960-е годы, давали экономике некоторую отсрочку, но после этого все кончилось.
Да, ЮАР создала свою атомную бомбу (с некоторой помощью Израиля). Да, на фоне ограничений на поставку нефти была успешно реализована технология переработки угля в нефть, она до сих пор используется. Активно развивали разработку оружия, к концу 80-х годов это оружие не уступало многим ведущим образцам.
Однако реального развития технологий не произошло, что не удивительно. Нужна конкуренция, нужно взаимодействие с людьми, которые занимаются сходными темами, но смотрят на них иначе. В одиночку ничего делать не получается, на разработку каких-то аналогов уходят десятилетия, за которые ведущие страны уходят далеко вперед.
Вызвали ли санкции какие-то финансовые потрясения, резкие кризисы, обвалы национальной валюты?
Нет, скорее, был медленный и затяжной упадок. Изначально позиции ранда, национальной валюты ЮАР, были очень хороши. До середины 1970-х он стоил в четыре раза дороже доллара, но затем его курс начал снижаться, и это продолжается до сих пор. Восприятие страны, ее финансовой надежности, стабильности экономики ухудшалось. Публика внутри страны и за ее пределами перестала верить в будущее ЮАР в условиях апартеида. Однако происходило все это довольно постепенно, на протяжении десятилетий.
Йоханнесбург
Как относились к санкциям внутри ЮАР?
Поначалу политические лидеры не очень переживали из-за ограничений. Впрочем, как я уже говорила, тогда и санкции не были особо сильными. После того как в 1980-х годах пошли серьезные санкции, когда перестали выдаваться долгосрочные займы, это сильно ударило по экономике. В обществе распространялось общее разочарование, пессимизм. Началась эмиграция представителей белой элиты, которая стала посылать своих детей учиться за границу. Этот процесс в 1980-е годы очень резко усилился и идет до сих пор.
Вы говорили, что незамедлительного эффекта на экономику ЮАР не было. Можно ли сказать, что санкции вообще в конечном итоге повлияли на страну и сказались на изменение ее политического режима?
Безусловно они сказались! Финансовые и технологические санкции сказались в том, что ЮАР начала терять свои позиции в войне с Анголой. К этому никто не привык и это было очень большим разочарованием для армии и элиты. Это привело к внутреннему разладу и потрясениям. Финансовые санкции безусловно сыграли свою роль: бизнес хотел развиваться, но без кредитов, без внешних рынков, свободных и доступных это было делать очень трудно.
Это разочарование элиты привело к переменам. Если бы не санкции, если бы не ограничения, не бойкот южноафриканских спортсменов, то никогда бы не возник [последний белый президент ЮАР] Фредерик де Клерк с его идеями о том, что апартеид надо прекращать.
Цоханнесбург
А как отменялись санкции против ЮАР? Сколько времени это заняло? Или ограничения были сняты мгновенно с окончанием апартеида?
Для каждой страны такие процессы происходят по-разному. В случае с ЮАР отмена началась практически сразу. Например, спортивные санкции были отменены еще до прихода к власти чернокожего правительства. В феврале 1990 года Де Клерк произнес свою речь об отмене апартеида, и сразу началась отмена некоторых ограничений.
Однако глобально процесс занял годы. Последние санкции, американское эмбарго на поставку оружия, были сняты в 1998 году. С одной стороны это было обусловлено бюрократическими и техническими сложностями, с другой стороны политическими мотивами. Ведущие страны понимали, что пришедший к власти Африканский национальный конгресс (партию, которую возглавлял Нельсон Мандела) Западу не друг, и хотели посмотреть, как он будет вести себя после прихода к власти. И только после этого остальные ограничения были сняты.
Дала ли отмена санкций молниеносный эффект на экономику? И насколько их наследие сказывается до сих пор на ЮАР?
Отмена санкций, безусловно, дала очень большой импульс экономическому развитию страны в конце 1990 и в начале 2000-х годов. Ситуация на рынках была очень благоприятной для южноафриканского бизнеса. К сожалению, неумелые действия правительства во многом не позволили стране воспользоваться этим эффектом. Так что те сложности, с которыми страна сталкивается сейчас уже, скорее, являются не наследием санкций, а результатом глупой политики современных властей.
Впрочем, надо всегда помнить, что такие исторические параллели очень условны. Между Россией и ЮАР больше различий, чем сходства. ЮАР никогда не была членом Совбеза ООН, санкции против страны вводились в условиях Холодной войны, когда ЮАР воспринималась как союзник западных стран в борьбе с Восточным блоком, хоть и союзником, который «шалит» и плохо себя ведет. Да и экономика сейчас куда больше глобализирована. Так что прямых параллелей, конечно, быть не может.
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