Как мобилизация и санкции меняют рынок труда Петербурга? Кто будет получать от 300 тысяч, а кого могут сократить?

Что происходит на рынке труда?

Мы наблюдаем временный спад сезонной активности у работодателей и соискателей. Растет количество откликов на вакансии с бронью. В начале месяца в Петербурге открыли более 40 000 вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет по-прежнему 6-7 резюме на место. Как и насколько мобилизация изменит ситуацию на рынке труда — можно увидеть только в начале следующего года. Пока понятно направление изменений. Часть сфер уже испытывает острый кадровый голод: строительство, медицина, производство, добыча сырья, продажи, рабочий персонал.

Продолжит увеличиваться количество вакансий с временной занятостью и оформлением по срочному трудовому договору. Работодателям необходимы люди на замену призванным на военную службу. В Петербурге за последние две недели местные организации разместили на 65% больше вакансий с временной занятостью, чем в начале сентября. Это характерно для продаж, ИТ, строительства и производства.

Растет количество вакансий с «удаленкой». Готовность работодателей организовать его тоже увеличивается: за последние две недели опубликовано более двух тысяч вакансий с таким форматом, что на 11% больше, чем в начале сентября.