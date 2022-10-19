Как мобилизация и санкции меняют рынок труда Петербурга? Кто будет получать от 300 тысяч, а кого могут сократить?

Какие сферы ожидают дефицит кадров и как его будут восполнять? Где готовы платить высокие зарплаты? Как остаться на плаву в кризис? Специально для «Собака.ru» на эти и другие вопросы отвечает директор HeadHunter Северо-Запад Юлия Сахарова.
Что происходит на рынке труда?
Мы наблюдаем временный спад сезонной активности у работодателей и соискателей. Растет количество откликов на вакансии с бронью. В начале месяца в Петербурге открыли более 40 000 вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет по-прежнему 6-7 резюме на место. Как и насколько мобилизация изменит ситуацию на рынке труда — можно увидеть только в начале следующего года. Пока понятно направление изменений. Часть сфер уже испытывает острый кадровый голод: строительство, медицина, производство, добыча сырья, продажи, рабочий персонал.
Продолжит увеличиваться количество вакансий с временной занятостью и оформлением по срочному трудовому договору. Работодателям необходимы люди на замену призванным на военную службу. В Петербурге за последние две недели местные организации разместили на 65% больше вакансий с временной занятостью, чем в начале сентября. Это характерно для продаж, ИТ, строительства и производства.
Растет количество вакансий с «удаленкой». Готовность работодателей организовать его тоже увеличивается: за последние две недели опубликовано более двух тысяч вакансий с таким форматом, что на 11% больше, чем в начале сентября.
Осенью Минтруд прогнозировал рост безработицы. Как обстоят дела сейчас?
В конце лета Росстат заявил: уровень безработицы в России в мае снизился до нового исторического минимума — 3,9%. При этом аналитики Центра стратегических разработок отметили: часть регионов столкнутся с ростом безработицы из-за региональной специфики рынков труда. Массовой безработицы мы не наблюдаем. Да, есть вероятность, что регионы с выраженным промышленным или логистическим профилем могут испытать сложности. Но это зависит еще и от отрасли и вида деятельности: насколько продукция завода, работа логистического хаба востребованы в текущих реалиях.
Сейчас растет объем вакансий с вахтой, с работой в других регионах и с удаленкой. С учетом прошлого опыта, большинство работодателей понимают, что квалифицированные специалисты в дефиците, и люди — ключевой ресурс бизнеса. Если в марте было беспокойство, что с уходом иностранных компаний на рынок массово высвободится персонал, то потом мы увидели, что активы уходящих организаций передают новым собственникам, и рабочие места сохраняют.
Какие сферы ожидают дефицит кадров?
Производство, транспорт, строительство, рабочий персонал — в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население. На фоне нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям 45+ или без опыта работы.
Где будут сокращения?
Пока сложно ответить. Сигналов о том, что петербургские компании планируют массовые сокращения, мы не видим. Да, ряд предприятий до сих пор в простое. У части организаций сменяются владельцы. Но работа и вакансии есть, необязательно по профилю и с высокой зарплатой, но есть.
В зоне риска находятся белые воротнички. О конкретных специальностях пока говорить сложно. Здесь многое зависит от экономической ситуации и внутренней культуры компании. В период локдауна часть задач у сотрудников вспомогательных подразделений стала неактуальна: например, организация командировок, оффлайн-мероприятий. Люди переключались внутри компании на другую работу: в общепите официанты развозили заказы как курьеры, HR-специалисты занимались телефонными звонками.
Какие отрасли сейчас самые высокооплачиваемыми?
Больше всего высокооплачиваемых вакансий (от 300 тысяч рублей) в сферах продаж и клиентского сервиса, IT, строительство и крупный девелопмент, финансовый и банковский бизнес. Вряд ли рынок труда сейчас переформатирует уровень зарплат и какие-то новые сферы станут самыми высокооплачиваемыми. Пока в Петербурге медианная зарплата (величина, при которой 50% работников получает меньше этого уровня, а другая половина — больше. — Прим. ред.) — 63 665 рублей. Это на 16% больше, чем в других российских городах.
Нужно ли менять работу?
Если в целом все устраивает, не меняйте. При этом можно задуматься о новой карьерной траектории и промониторить интересные предложения, в том числе с релокацией в регионы, где экономическая активность будет расти в ближайшем будущем: Сибирь, Урал, Дальний Восток, азиатское направление (Китай, Индия).
Что самое главное во время поиска работы сейчас?
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Какие профессии востребованы за рубежом?
В странах Европы до сих пор есть возможность устроиться на работу с навыками, полученными у себя на родине. Это касается не только профессионалов с университетскими дипломами или опытных программистов, но и квалифицированных рабочих, специалистов по уходу — сиделок, младшего медицинского персонала. Среди белых воротничков часто встречаются вакансии в маркетинге и рекламе. Есть предложения по работе в ресторанно-гостиничном бизнесе. О ситуации в странах СНГ пока сложно что-то сказать.
Как не потерять сейчас работу и остаться на плаву?
Угроза потери работы не всегда зависит от работника. Иногда компании идут на эту вынужденную меру, перепробовав все варианты сохранения коллектива. Между тем, сотрудники могут показать, что без них компания будет хуже развиваться и тем самым не только закрепиться на работе, но и прокачать свои навыки. Эффективность для работодателя сейчас складывается из трех составляющих: продуктивность, универсальность (подумайте, какие функции вы можете освоить в короткое время, чтобы вы могли заменить коллег при необходимости), многозадачность, самостоятельность, гибкость и открытость новому. Чем раньше вы это осознаете, тем легче будет удержаться на плаву.
Как оставаться продуктивным в кризис?
Сосредоточьтесь на работе и на помощи тем, кто в ней сейчас особенно нуждается — участвуйте в волонтерских проектах. Уделите больше времени физическим нагрузкам, любимым хобби. Готовьте себя к переменам, старайтесь формировать планы хотя бы на короткие сроки. Займитесь обучением и развитием у себя тех навыков, которые пригодятся для профессионального роста. Да, в кризис сложно работать, не то, что учиться. Но стоит попытаться и, возможно, переключение на новую деятельность поможет успокоиться. В трудные времена инвестиции в себя, свое образование — хорошее вложение средств и времени.
К чему нам всем стоит готовиться?
Все знают про пять стадий принятия неизбежной ситуации: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Чем быстрее получается осознать происходящие изменения, тем легче начать действовать в новых обстоятельствах. Сотрудникам стоит готовиться к изменениям стратегии и тактики компаний, переобучению, интенсивным нагрузкам, возможно, ненормированному рабочему дню, мультизадачности, причем нередко за меньшие деньги. Некоторые компании могут уменьшать бонусы и премии во время кризиса. Соискателям необходимо расширять критерии поиска, смотреть вакансии в смежных сферах, варианты частичной занятости, подработки, удаленки, релокации в другой регион. Работа всегда есть. Вопрос в том, насколько мы готовы осознать, что как раньше уже не будет, и принять ответственность за свою занятость и карьеру.
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