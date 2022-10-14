Путин: мобилизовано 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч

В подразделениях ВС РФ уже находятся 33 тыс. мобилизованных, в том числе 16 тыс. в частях, привлекаемых к боевым задачам, заявил президент на пресс-конференции в Астане. Он отметил, что частичная мобилизация может завершиться через две недели.
«Эта работа уже заканчивается. 222 тыс. человек мобилизованы из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Путин.
Он отметил, что все мобилизованные «должны пройти обязательную подготовку». Сейчас в подразделениях вооруженных сил находятся 33 тыс. мобилизованных, в том числе 16 тыс. в частях, привлекаемых к боевым задачам.
По словам президента, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сообщил президент.
Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Тогда Путин отметил, что призывать планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт.
Позднее президент подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Согласно указу, призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учатся в вечернее время.
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