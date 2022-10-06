ЕС утвердил восьмой пакет санкций. В его списке – ограничение доступа россиян к криптокошелькам

«Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех кошельков, счетов или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до 10 000 евро)», — указано на сайте ЕС.

Помимо этого, санкции включают потолок цен на сырую нефть и нефтепродукты, запрет на экспорт угля, некоторых электронных компонентов, которые могут использоваться в российском оружии, технических изделий для авиаотрасли, некоторых химических веществ, стрелкового оружия, запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг и тд.

Ранее в Госдуме предложили привлекать к ответственности за расчеты в криптовалюте внутри России. Банк России подтвердил обсуждение с Минфином легализации трансграничных расчетов в криптовалюте. При этом регулятор также выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.