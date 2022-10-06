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Общество

Кому из российских студентов полагается отсрочка от частичной мобилизации? Подписан указ

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Владимир Путин внес изменения в указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», сообщает сайт Кремля.

Shutterstock.com

Согласно документу, отсрочка распространяется на учащихся очной и очно-заочной формы, получающих образование впервые:

  1. В образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);
  2. В образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
  3. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров;
  4. В духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Ранее Минцифры перечислило специальности в сферах IT и связи, которые подходят под критерии освобождения частичной от мобилизации. Однако наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной организации не дает права на освобождение от призыва — чтобы рассчитывать на это, необходимо «выполнять критически важные функции».

Для того, чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие требованиям для непривлечения к службе. Сделать это можно через специальный сервис на портале «Госуслуги».

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