Кому из российских студентов полагается отсрочка от частичной мобилизации? Подписан указ

Согласно документу, отсрочка распространяется на учащихся очной и очно-заочной формы, получающих образование впервые:

В образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки); В образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров; В духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

Ранее Минцифры перечислило специальности в сферах IT и связи, которые подходят под критерии освобождения частичной от мобилизации. Однако наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной организации не дает права на освобождение от призыва — чтобы рассчитывать на это, необходимо «выполнять критически важные функции».

Для того, чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие требованиям для непривлечения к службе. Сделать это можно через специальный сервис на портале «Госуслуги».