Президент сообщил, что призыву не подлежат студенты «образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, в том числе программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры и ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях». Отсрочка коснется студентов, которые обучаются впервые на очной и очно-заочной формах обучения.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты сузов и вузов с государственной аккредитацией получат отсрочку от мобилизации.

Минцифры перечислило специальности в сферах IT и связи, которые подходят под критерии освобождения от мобилизации. Для того, чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации. Сделать это можно через специальный сервис на портале «Госуслуги».