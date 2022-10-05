Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России

В новый пакет санкций вошли:

Запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела; Запрет на предоставление российским организациям ИТ-услуг, а также услуг в области юриспруденции и инжиниринга; Запрет на поставки высокотехнологичной продукции; Расширение запрета на импорт сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика, сигарет и т.д.

Ожидается, что новые меры будут приняты в конце этой недели. Они вступят в силу с момента опубликования в официальном журнале ЕС.

Ранее новый пакет санкций против России ввели США и Великобритания. В него вошли семьи Александра Беглова, Сергея Собянина, Дмитрия Медведева, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Также под санкции попали несколько российских физических и юридических лиц.