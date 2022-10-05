Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций. Об этом в Twitter сообщило представительство Чехии при ЕС.
В новый пакет санкций вошли:
- Запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела;
- Запрет на предоставление российским организациям ИТ-услуг, а также услуг в области юриспруденции и инжиниринга;
- Запрет на поставки высокотехнологичной продукции;
- Расширение запрета на импорт сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика, сигарет и т.д.
Ожидается, что новые меры будут приняты в конце этой недели. Они вступят в силу с момента опубликования в официальном журнале ЕС.
Ранее новый пакет санкций против России ввели США и Великобритания. В него вошли семьи Александра Беглова, Сергея Собянина, Дмитрия Медведева, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Также под санкции попали несколько российских физических и юридических лиц.
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