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Страны Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России

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Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций. Об этом в Twitter сообщило представительство Чехии при ЕС.

MDart10 / Shutterstock.com

В новый пакет санкций вошли:

  1.  Запрет на морскую транспортировку нефти из России в третьи страны по цене выше установленного предела;
  2. Запрет на предоставление российским организациям ИТ-услуг, а также услуг в области юриспруденции и инжиниринга;
  3. Запрет на поставки высокотехнологичной продукции;
  4. Расширение запрета на импорт сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, машин и оборудования, химикатов, пластика, сигарет и т.д.

Ожидается, что новые меры будут приняты в конце этой недели. Они вступят в силу с момента опубликования в официальном журнале ЕС.

Ранее новый пакет санкций против России ввели США и Великобритания. В него вошли семьи Александра Беглова, Сергея Собянина, Дмитрия Медведева, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Также под санкции попали несколько российских физических и юридических лиц.

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