«Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на восьмидесяти полигонах и в шести учебных центрах», — заявил министр.

Сергей Шойгу также рассказал, что в ходе частичной мобилизации в военкоматы приходит «большое количество добровольцев». Он поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации».

Ранее министр обороны заявил, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек. Военной службе подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, опыт. Резервисты будут призываться не единоразово, а планово.