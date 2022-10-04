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Шойгу: более 200 тысяч человек прибыли в вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации

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В вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации прибыли более 200 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Anatolii Trofimov / Shutterstock.com

«Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на восьмидесяти полигонах и в шести учебных центрах», — заявил министр.

Сергей Шойгу также рассказал, что в ходе частичной мобилизации в военкоматы приходит «большое количество добровольцев». Он поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации».

Ранее министр обороны заявил, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек. Военной службе подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, опыт. Резервисты будут призываться не единоразово, а планово.

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