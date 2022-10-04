Уголовка за отказ от получения повестки и срочная служба как военный опыт: Военком Петербурга дал разъяснения по частичной мобилизации

Качковский отметил, что за отказ от получения повестки в рамках частичной мобилизации может грозить уголовная ответственность, в рамках которой предусмотрено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, обязательных работ или лишения свободы до двух лет. Конкретной статьи, на которую ссылается военком, озвучено не было. Есть вероятность, что он имел в виду наказание по статье об уклонении от призыва на военную службу ст. 328 УК РФ).

«Гражданин, если ему сотрудник военкомата или человек аппарата усиления вручает повестку, не имеет права отказываться от получения этой повестки, потому что отказ от получения повестки о мобилизации несет уголовную ответственность. Как правило, наши люди, которые оповещают, не ходят по одному, ходят два человека. Составляется акт, что гражданин отказался расписываться в повестке, и передается в компетентные органы для привлечение гражданина к ответственности», — заявил комиссар.

Качковский указал, что информация об административных штрафах в размере от 500 до 3 тысяч рублей по статье 21.5 КоАП является устаревшей из-за того, что «сейчас внесено много изменений в законодательство». При этом юристы отмечают, что уголовная ответственность предусматривается для призывников срочной службы, а не для частично мобилизованных.

Кроме того, военный комиссар добавил, что граждане, которые пошли срочную службу в армии или обучались на военной кафедре считаются людьми с военным опытом. По словам Качковского, понятие «военный опыт» объединяет умения, знания или навыки, полученные во время срочной службы или при подготовке на военной кафедре.

«Военная кафедра — это тоже военный опыт, потому что на военной кафедре гражданин вначале получает теоретические знания, а по завершении обучения он проходит военные сборы, где эти теоретические навыки осуществляет на практике», — объяснил Сергей Качковский.

Он добавляет, что пребывание в «горячих» точках говорит уже о получении боевого опыта. Помимо этого, военком рассказал, что сейчас больше всего призывают первый разряд: рядовых, сержантов и матросов до 35 лет, младших офицеров до 50 и старшие до 55 лет.

Также Качковский дал несколько советов призывникам. Он предложил гражданам перед походом в военкомат собрать все документы, которые подтверждают право на отсрочку: изменение статуса призывника, медицинские справки, документы о наличии детей. Если человека мобилизовали, то эти документы могут собрать родные. И на их основе принимается решение, комиссовать гражданина или нет.