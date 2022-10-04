Типографии в России могут остановиться из-за санкций

По словам экспертов, техника из недружественных стран в типографиях составляет около 90%. Крупнейшими импортерами в России были Германия, Швейцария, Италия, Канада, Япония.

«Часть европейских компаний разорвали контракты по собственной инициативе. Другая часть западных производителей прекратили сотрудничество с российскими типографиями после введения 8 апреля Советом Европы пятого пакета санкций. Он запретил импорт в Россию оборудования для флексографии, офсетной, глубокой и высокой печати, переплетных машин и др», – рассказал Ведомостям гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев.

Эксперты прогнозируют подорожание книг до 20% из-за сложившейся ситуации. По мнению члена правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елены Шитиковой, помочь отрасли может запуск совместных полиграфических предприятий с Индией и Китаем.

Ранее издательства заявили о «самом аномальном за последние 20 лет» росте стоимости производства книг. К сентябрю он составил более 30%.