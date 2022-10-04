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Общество

На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на нарушения по частичной мобилизации

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На портале «Госуслуги» появилась форма обратной связи, через которую можно пожаловаться на нарушения призыва в рамках частичной мобилизации. Как указано на сайте, отправить жалобу может сам мобилизованный, а также его близкие.

Postmodern Studio / Shutterstock.com

«Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основания для отсрочки. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете», — говорится в описании сервиса.

На портале также появилась возможность записаться в добровольцы для участия в спецоперации. Для этого заявитель должен иметь гражданство России, находиться в запасе вооруженных сил, иметь военно-учетную специальность, подходить для призыва по возрасту и состоянию здоровья.

Ранее на портале «Госуслуги» появился сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов. Для того, чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации.

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