На «Госуслугах» появилась возможность пожаловаться на нарушения по частичной мобилизации

«Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основания для отсрочки. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете», — говорится в описании сервиса.

На портале также появилась возможность записаться в добровольцы для участия в спецоперации. Для этого заявитель должен иметь гражданство России, находиться в запасе вооруженных сил, иметь военно-учетную специальность, подходить для призыва по возрасту и состоянию здоровья.

Ранее на портале «Госуслуги» появился сервис по приему заявлений на отсрочку для ИТ и телеком-специалистов. Для того, чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации.