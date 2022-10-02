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Монахов могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации. Но есть условие

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Монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации, если они имеют военный билет. Такой ответ получили РБК на горячей линии 122. В церкви уточнили, что они могут принимать участие рамках военной спецоперации только как военные священники.

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«Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все», — пояснили на горячей линии.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отмечал, что монахи могут участвовать в боевых действиях только в качестве военных священников, «это для них единственная возможность».

Напомним, в рамках объявленной в России частичной мобилизации на военную службу не будут призывать женщин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, этого «не было и в планах на будущее».

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