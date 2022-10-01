Призовут ли женщин в рамках частичной мобилизации? Рассказал Шойгу

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин. […] По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», — приводит РИА «Новости» заявление Шойгу. Отдельно он отметил, что в рамках мобилизации не будут призывать студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию.

По словам министра обороны России, из-за высокой загруженности военкоматов начало осеннего призыва сдвинули с 1 октября на 1 ноября, но демобилизация отслуживших срочников будет проводиться по плану. «Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — отметил Шойгу.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках осеннего призыва на срочную военную службу в России собираются призвать 120 тысяч человек. С 1 октября будут увольнять солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истекает.