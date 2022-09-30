В России на месяц отложили осенний призыв

В рамках осеннего призыва на срочную военную службу в России собираются призвать 120 тысяч человек, пишет РИА Новости. С 1 октября будут увольнять солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истекает.

В Генштабе подчеркнули, что призывников не будут привлекать к военной, а после демобилизации отправят домой. Отмечается, что в осенью в армию из Петербурга призовут около 2,4 тысячи человек. В зону боевых действий они не попадут.