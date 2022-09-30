Новые санкции в отношении России ввели США и Великобритания. В списках — Набиуллина, семьи Медведева и Беглова

США и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении России. В него вошли председатель Банка России Эльвира Набиуллина, семьи зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и губернатора Петербурга Александра Беглова, а также десяток физических и юридических лиц. Ою этом говорится в заявлениях американского минфина и МИД Великобритании.
В санкционный список, в частности, попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Петербурга Александра Беглова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина.
Под ограничениями также попали депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федераций — всего 278 парламентариев. Санкции за поддержку России ввели в отношении компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Минфин предупредил, что под санкции также могут попасть те предприятия, которые попытаются оказывать политическую или экономическую поддержку РФ, находясь за пределами страны.
Под санкциями оказались АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно», а также связанные с ними лица.
Кроме того, Великобритания, включила в санкционный список председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. Персональные санкции в ее отношении подразумевают блокировку активов и запрет на поездки в страну.
Также введены ограничения на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам.
Новые санкции ввели из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья.
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