Новые санкции в отношении России ввели США и Великобритания. В списках — Набиуллина, семьи Медведева и Беглова

В санкционный список, в частности, попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Петербурга Александра Беглова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина.

Под ограничениями также попали депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федераций — всего 278 парламентариев. Санкции за поддержку России ввели в отношении компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Минфин предупредил, что под санкции также могут попасть те предприятия, которые попытаются оказывать политическую или экономическую поддержку РФ, находясь за пределами страны.

Под санкциями оказались АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно», а также связанные с ними лица.

Кроме того, Великобритания, включила в санкционный список председателя Банка России Эльвиру Набиуллину. Персональные санкции в ее отношении подразумевают блокировку активов и запрет на поездки в страну.

Также введены ограничения на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам.

Новые санкции ввели из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья.