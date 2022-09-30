«Как прежде уже не будет», ЛДНР в составе России: Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы в Кремле

В начале своего выступления Путин заявил: «Люди сделали свой однозначный выбор. Мы подписываем договоры о принятии этих регионов [ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей] в состав Российской Федерации. Уверен, что правительство это поддержит, это воля миллионов людей». После этого президент напомнил о референдуме 1991 года, заявив, что, «вопреки воле миллионов людей, развалили нашу великую страну». Одновременно он отметил: «Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да и России современной этой не нужно, мы к этому не стремимся».

Путин призвал Украину прекратить огонь, вернуться за стол переговоров и «прекратить войну, которую он [Киев] развязал еще в 2014 году»: «Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, но выбор жителей на «референдумах» обсуждать не будем». Также он пообещал отстроить «разрушенные города и поселки, жилье, школы, театры и музеи».

В своем выступлении Путин также упомянул ядерное оружие: «США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие... Тем самым они создали прецедент». Аварию на «Северном потоке» он назвал «диверсией англосаксов»: «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Всем очевидно, кому это выгодно. Кому это выгодно — тот и сделал». По мнению Путина, те, кто готов жить по правилам США — «политические мазохисты» и другие последователи «нетрадиционных политических отношений». «Разве мы хотим, чтобы у нас в России был Родитель №1, №2, совсем спятили что ли? Разве мы хотим, чтобы нашим детям вдалбливали, что есть какие-то гендеры, кроме пола?» — рассуждает он.

По словам Путина, «как прежде уже не будет». Идет «битва за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков; мы должны защитить их от чудовищных экспериментов, которые направлены на их душу». Завершив свою речь словами философа Ивана Александровича Ильина, Путин подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.