Статистика дня: уровень тревожного настроения россиян достиг почти 70%

Уровень тревожности в российском обществе достиг почти 70%. Всего за неделю он вырос более чем на треть.
Резкий всплеск тревожности в российском обществе произошел после объявления частичной мобилизации. По результатам опроса Фонда Общественное мнение, проведенного 16-18 сентября, ее уровень находился на отметке в 35%, тогда как сейчас, по итогам исследования 23-25 сентября, достиг 69%. Стало меньше и тех, кто ранее чувствовал себя спокойно. Уровень спокойствия за неделю снизился с 57% до 26%.
Согласно результатам опроса «В. Путин: отношение и оценки работы», начал снижаться и уровень доверия россиян к президенту. 16-18 сентября на вопрос «Как высчитаете, президент В. Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?» положительно отвечали 80%, 23-25 сентября — уже 75%. Индикатор доверия за неделю снизился на 3%, уровень тех, кто отвечал, что скорее не доверяет Путину, повысился с 13% до 17%.
Комментарии (0)