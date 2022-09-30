Статистика дня: уровень тревожного настроения россиян достиг почти 70%

Резкий всплеск тревожности в российском обществе произошел после объявления частичной мобилизации. По результатам опроса Фонда Общественное мнение, проведенного 16-18 сентября, ее уровень находился на отметке в 35%, тогда как сейчас, по итогам исследования 23-25 сентября, достиг 69%. Стало меньше и тех, кто ранее чувствовал себя спокойно. Уровень спокойствия за неделю снизился с 57% до 26%.