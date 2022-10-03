Как мобилизация скажется на экономике России? Сильно изменится рынок труда? Что будет с ценами?

Что будет с российской экономикой после объявления частичной мобилизации?

Юлия Вымятнина: Прежде всего важно обратить внимание на очередной резкий скачок неопределенности. Горизонт планирования сократился еще сильнее. Ни люди, ни компании не могут строить долгосрочные планы. А между тем именно долгосрочные вложения способствуют развитию экономики и экономическому росту.

Помимо сокращения горизонта планирования неопределенность приводит к росту тревожности и нервозности, вводит людей в состояние стресса. Люди волнуются за себя, за своих близких, друзей или коллег. Все это приводит к тому, что свою работу они делают хуже, успевают в единицу времени сделать меньше. В последние дни в состоянии стресса оказалось еще больше людей, а у тех, с конца зимы развился хронический стресс, возрос уровень стресса. Длительный стресс плохо сказывается на здоровье людей и, в конечном счете, на их работоспособности. Причем последствия длительного стресса могут быть также длительными и отложенными.

Так что экономика пострадает сразу в двух направлениях: меньше инвестиций и ухудшение человеческого капитала (снижение здоровья, снижение численности работоспособного населения). Важно отметить, что эффекты эти будут долгосрочными – экономика пострадает не только в моменте, но и на горизонте многих лет вперед.