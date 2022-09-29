В России возрождают звание «Мать-героиня». Вот сколько детей надо воспитать, чтобы его заслужить

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 30,7 миллиона рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням — им полагается по 1 миллиону рублей, — а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава»: выплаты им увеличены со 100 до 500 тысяч рублей. Кроме того, единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей полагается тем, кто награжден медалью этого ордена.

«Мать-героиня» — высшее звание, учрежденное указом Президиума Верховного Совета СССР в июле 1944 года и присваиваемое многодетным матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Присвоение звания производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.

При присвоении звания «Мать-героиня» учитывались также дети, усыновленные, погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или исполнении иных обязанностей военной службы. Последние в истории СССР присвоения звания «Мать-героиня» состоялись согласно указу президента СССР от 14 ноября 1991 года. По состоянию на 1 января 1995 года, орденом были награждены приблизительно 431 тысяча женщин. В июне 2022 года президент России Владимир Путин призвал вернуть данное звание.

Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей.