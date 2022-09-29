Что мы знаем о том, кто подлежит мобилизации?

Если мы говорим формально, то тех людей, которые служили по контракту или срочную службу. Судя по сообщениям в СМИ, практика показывает, что призывают и лиц, не имеющих никакого боевого опыта. Почему так происходит, ответь я не могу: с одной стороны в многочисленных выступлениях заявляются формальные критерии, с другой – реально призывают тех, кто к армии никогда не имел никакого отношении и никаким образом под заявленные критерии не подпадает.

Внимание: как пояснили в информационном портале «Объясняем.РФ» к мобилизации могут быть привлечены даже те, кто служил в армиях других государств, но сейчас находится на воинском учете в России.