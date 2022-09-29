Более недели назад президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. За эту неделю произошло несколько скандалов, появлялись разъяснения Минобороны и региональных властей. Вместе с адвокатом Калоем Ахильговым разбираемся в том, что сейчас известно о повестках, отсрочках и наказаниях для тех, кто проигнорирует вызов из военкомата.
Что мы знаем о том, кто подлежит мобилизации?
Если мы говорим формально, то тех людей, которые служили по контракту или срочную службу. Судя по сообщениям в СМИ, практика показывает, что призывают и лиц, не имеющих никакого боевого опыта. Почему так происходит, ответь я не могу: с одной стороны в многочисленных выступлениях заявляются формальные критерии, с другой – реально призывают тех, кто к армии никогда не имел никакого отношении и никаким образом под заявленные критерии не подпадает.
Внимание: как пояснили в информационном портале «Объясняем.РФ» к мобилизации могут быть привлечены даже те, кто служил в армиях других государств, но сейчас находится на воинском учете в России.
Что будет если не явиться по повестке?
Если вы не явились по повестке, то есть теоретическая вероятность того, что вас привлекут к административной ответственности хотя я глубоко убежден, что и административной ответственности тут не должно быть, потому что соответствующая статья КоАП касается именно уклонения от призыва на срочную службу. Однако, в случае неявки нужно быть готовым заплатить штраф до 3 тысяч рублей.
Должен ли я сам идти в военкомат, если повестка мне не пришла?
Нет, такой обязанности у гражданина нет, если только у него нет в военном билете мобилизационного предписания. Если оно есть, то по закону человек должен явиться по адресу, указанному в этом предписании. Такое предписание выдается, если человек заключил специальный контракт с Минобороны о нахождении в мобилизационном резерве.
Есть ли запрет на выезд из региона для военнообязанных?
Сегодня в разных регионах по-разному. На сейчас в большинстве регионов лица, не подлежащие призыву в рамках мобилизации, не имеют никаких ограничений по путешествиям. Если же человеку выдано мобилизационное предписание или выписана повестка (вне зависимости от того вручена она или нет), то ему могут ограничить выезд из страны. Внутри страны никаких ограничений нет.
Внимание: как сообщает ТАСС со ссылкой на горячую линию по вопросам мобилизации студенты-очники не пребывающие в запасе при выезде за границу должны предоставить справку из университета. При этом ранее Минобороны сообщало, что никаких ограничений для перемещения военнообязанных нет.
Можно ли попросить об альтернативной гражданской службе?
Альтернативная гражданская служба действует только для срочников. Кроме того, если посмотреть закон об альтернативной службе, то она распространяется только на людей от 18 до 27 лет, которые не прибывают в запасе. То есть это категория, которой формально мобилизация не касается.
Действуют ли отсрочки для студентов?
Да, согласно указу президента, студенты очники могут получить от мобилизации. Однако она не касается студентов частных вузов, а также студентов-заочников.
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