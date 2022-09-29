Как считают эксперты в области логистики, опрошенные «Коммерсантом», частичная мобилизация в России грозит уходом с рынка небольших организаций, которые занимаются параллельным импортом. «Поиск новых дефицитных кандидатов на позиции мобилизованных сотрудников потребует больших финансовых затрат, что в конкуренции со средним и крупным бизнесом будет практически невозможно осуществить», — отметил коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. По его мнению, дефицит произойдет абсолютно по всей номенклатуре товаров, но больше всего частичная мобилизация скажется на сложных для поставок и декларирования товаров: телевизоров, смартфонов, ноутбуков, удобрений, эфирных масел, взрывчатых веществ и других позициях.

Нехватка транспортных средств, вызванная отсутствием водителей, уже фиксируется на некоторых межрегиональных направлениях, отмечает директор по развитию бизнеса FM Logistic Алексей Мисаилов. «Дальнейший спрос не будет поддерживаться предложением, что приведет к росту цен на логистику в целом», — говорит эксперт, добавляя, что тарифы на перевозку уже выросли.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов соглашается с опрошенными экспертами, отмечая, что частичная мобилизация приведет к серьезным проблемам в замещении сотрудников торговых площадок, ритейлеров и дистрибуторов, которые занимаются параллельным импортом, логистикой, закупками и перераспределением товаров. «Речь идет о снабжении населения потребительскими товарами, в том числе социально значимыми, и никому не хотелось бы, чтобы эта система дала сбой», — резюмировал он, посоветовав региональным властям внимательнее подходить к вопросу мобилизации важных специалистов.