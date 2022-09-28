Отцам с тремя детьми могут выдать отсрочку от мобилизации

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а конкретно в статью 18, где идет речь о предоставлении отсрочки.

Отсрочку предлагают давать тем, у кого на иждивении находится трое и более детей в возрасте до 18 лет (или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность) либо те, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет. Кроме того, предполагается отсрочка для гражданина с двумя детьми, если его супруга беременна, а срок составляет не менее 22 недель.

«Актуальность и срочность принятия законопроекта не вызывает никаких сомнений, поскольку в период частичной мобилизации и в современных условиях, повышение демографии страны — приоритетная задача для сохранения дальнейшего развития и целостности Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

На данный момент отсрочка положена отцам, у кого на иждивении находится четыре ребенка или более в возрасте до 16 лет.