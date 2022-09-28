Приставы приостановят сбор долгов с мобилизованных граждан

Уточняется, что подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах военкоматов. Для этого туда направят сотрудников ФССП.

Напомним, депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили закон о введении кредитных каникул для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Оформить каникулы смогут граждане, которые взяли кредит до призыва на военную службу. Это право распространяется и на членов их семей.

Ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы россиянам, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Регулятор также советовал не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья. Кроме того, В России разрабатывают законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан.