Приставы приостановят сбор долгов с мобилизованных граждан

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановит взыскание долгов с россиян, которые попали под частичную мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах военкоматов. Для этого туда направят сотрудников ФССП.
Напомним, депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили закон о введении кредитных каникул для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Оформить каникулы смогут граждане, которые взяли кредит до призыва на военную службу. Это право распространяется и на членов их семей.
Ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы россиянам, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Регулятор также советовал не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья. Кроме того, В России разрабатывают законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан.
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