Стало известно, могут ли призвать деятелей культуры в рамках частичной мобилизации

На портале также уточнили предельный возраст мобилизованных. Так, в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. При этом предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава — до 50 лет, младших офицеров — до 60 лет, старших офицеров — до 65 лет.

Ранее «Объясняем РФ» заявили, что в России продолжат выдавать заграничные паспорта во время проведения частичной мобилизации. Ограничения коснутся только тех, кого уже призвали на военную службу граждан.

Накануне Минцифры перечислило специальности в сферах IT и связи, которые подходят под критерии освобождения от мобилизации. В перечень вошли 195 специальностей — от математики, физики и медицинской биохимии до машиностроения, архитектуры и звукорежиссуры аудиовизуальных искусств.

Для того, чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации. Сделать это можно будет через специальный сервис на портале «Госуслуги».