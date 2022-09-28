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Ограничат ли выдачу загранпаспортов на фоне мобилизации? Вот ответ властей

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В России продолжат выдавать заграничные паспорта во время проведения частичной мобилизации. Ограничения коснутся только тех, кого уже призвали на военную службу граждан. Об этом появилась информация на портале «Объясняем.рф».

Shutterstock.com

«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет», — говорится в сообщении.

Уточняется, если гражданина уже призвали или ему вручили повестку, то в таком случае будет отказано в выдаче загранпаспорта и вручено уведомление, в котором указывается основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

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