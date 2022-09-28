Ограничат ли выдачу загранпаспортов на фоне мобилизации? Вот ответ властей

«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет», — говорится в сообщении.

Уточняется, если гражданина уже призвали или ему вручили повестку, то в таком случае будет отказано в выдаче загранпаспорта и вручено уведомление, в котором указывается основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.