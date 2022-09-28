Как считает глава автономной некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Багтин, слова которого приводит РБК, «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться» в прогнозах по отъезду IT-специалистов из России — это 100 тысяч человек. «Существенно больше может оказаться тех, кто, не разобравшись, просто спрятался и/или уехал. А те, кто планировал вернуться, отложили это решение до лучших времен», — добавляет исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. По его прогнозу, отток IT-специалистов в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной.

Увеличение числа уехавших из России айтишников эксперты в том числе связывают с мнением, что объявленная частичная мобилизация может оказаться не последней, а непосредственно ее критерии достаточно размытые. Кроме того, не все IT-специалисты имеют высшее профильное образование, поэтому не попадают под критерии отсрочки.

Глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух отмечает, что отъезд IT-специалистов слабо отразится на сфере в целом — потому что «ключевые люди, архитекторы отечественных ИТ-систем преимущественно имеют высшее образование и на них распространяются меры по отсрочке от мобилизации». «Думается, что история с частичной мобилизацией могла дать всплеск отъезда ИТ-специалистов в моменте, но те меры, которые оперативно принял министр [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут] Шадаев, очень быстро успокоят ситуацию», — резюмировал он.