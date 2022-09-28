Россиянам начали предлагать поддельные дипломы IT-специалистов для отсрочки от мобилизации

Об активизации мошенников, предлагающих поддельные дипломы IT-специалистов для отсрочки от мобилизации, пишут «Ведомости». Основная масса таких предложений распространяется через популярные мессенджеры по цене от 16 тысяч рублей. Информацию об этом изданию подтвердили представители трех компаний, работающих в области информбезопасности.

«Мы уже зафиксировали десятки предложений с продажей поддельного диплома. По нашей оценке, подобных предложений в ближайшее время станет намного больше», — отмечает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров. По его словам, основная часть предложений распространяется в мессенджерах в формате рассылок: массового появления сайтов эксперты пока не фиксируют.

Напомним, накануне Минцифры перечислило подходящие под критерии освобождения от мобилизации специальности в сферах IT и связи. Однако наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной организации не дает права на освобождение от призыва — чтобы рассчитывать на это, необходимо «выполнять критически важные функции».