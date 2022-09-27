На «Госуслугах» появилась форма по отсрочке от частичной мобилизации для айтишников

Заявление может подать сам сотрудник, однако ему необходимо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. После заполнения документ необходимо отправить через запущенный сервис на портале. Отмечается, что на заявление без подписи гендиректора придет отказ.

Также необходимо указать сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.), информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию, номер диплома и другие документы).