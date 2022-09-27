В МИД Казахстана пояснили, при каких условиях будут выдавать бегущих от мобилизации россиян

«У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае… объявления его в розыск мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию», — заявил он.

Ахметжанов подчеркнул, что для передачи России инкриминируемое деяние лица должно считаться уголовным преступлением и в Казахстане. «Военкоматы если будут искать — это не является правовым основанием для их выдачи», — добавил Ахметжанов.