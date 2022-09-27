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Кому из сфер IT, связи и СМИ может быть предоставлена отсрочка от мобилизации? Минцифры выпустило рекомендацию

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Министерство связи и цифрового развития перечислило подходящие под критерии освобождения от мобилизации специальности в сферах IT и связи. Однако наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной организации не дает права на освобождение от призыва — чтобы рассчитывать на это, необходимо «выполнять критически важные функции».

Shutterstock.com

Рекомендация Минцифры основана на «приоритетных специальностях и направлениях подготовки высшего образования», которые могут «обеспечить основные потребности» аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области IT и связи. Перечень специальностей составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и, по мнению Минцифры, «в целом комплексно отражает структуру их занятости».

В перечень вошли 195 специальностей — от математики, физики и медицинской биохимии до машиностроения, архитектуры и звукорежиссуры аудиовизуальных искусств. Такой «разброс» в специальностях в Минцифры объяснили тем, что «IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».

Для того, чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие «требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации» — сделать это можно будет через специальный сервис на портале «Госуслуги», который запустится уже сегодня. Отдельно в Минцифры отмечают: «Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции».

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