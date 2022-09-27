Рекомендация Минцифры основана на «приоритетных специальностях и направлениях подготовки высшего образования», которые могут «обеспечить основные потребности» аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области IT и связи. Перечень специальностей составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и, по мнению Минцифры, «в целом комплексно отражает структуру их занятости».

В перечень вошли 195 специальностей — от математики, физики и медицинской биохимии до машиностроения, архитектуры и звукорежиссуры аудиовизуальных искусств. Такой «разброс» в специальностях в Минцифры объяснили тем, что «IT и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей».

Для того, чтобы рассчитывать на отсрочку, необходимо подтвердить свое соответствие «требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации» — сделать это можно будет через специальный сервис на портале «Госуслуги», который запустится уже сегодня. Отдельно в Минцифры отмечают: «Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции».