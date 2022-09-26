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Введут ли ограничения на передвижения граждан при частичной мобилизации? Ответили в Минобороны

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При частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Shutterstock.com

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — сказали в ведомстве.

Напомним, Минтруд России дал разъяснения по порядку действий для работодателей и сотрудников, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Для приостановки трудового договора работникам необходимо будет предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

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