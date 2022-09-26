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В Минтруде разъяснили, как будут сохранять рабочие места для мобилизованных россиян

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Минтруд России дал разъяснения по порядку действий для работодателей и сотрудников, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

Shutterstock.com

Для приостановки трудового договора работникам необходимо будет предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу.

«Работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчет сотрудника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты», — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Постановление о сохранении рабочих мест будет действовать и на тех, кто работает по срочному трудовому договору или находится на испытательном сроке. Если человек получает уведомление о сокращении, но продолжает трудиться, при получении повестки его трудовой договор также ставят «на паузу».

«Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж», — добавили в ведомстве.

Работодатель также обязуется выплатить все суммы, которые причитаются сотруднику на данный момент. К ним относятся зарплата, а также другие выплаты, предусмотренные трудовым, коллективным договором или соглашением сторон социального партнерства.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

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