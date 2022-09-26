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СМИ: пограничники в Пулково получили списки подлежащих частичной мобилизации граждан

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Пограничники в аэропорту Пулково получили от военных комиссариатов списки лиц, которые подлежат частичной мобилизации. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

JetKat / Shutterstock.com

Тем людям, которые находятся в этих списках, отказывают в пересечении границы и отправляют их в военкоматы. Отмечается, что никого не задерживают. Собеседники издания The Bell уточнили, что в списки попали только граждане, на которых уже выписали повестки или мобилизационные предписания. Похожая ситуация наблюдается в тюменском аэропорту. Там подтвердили, что пограничники получают списки невыездных призывников из военкоматов.

Ранее «Фонтанка» сообщала, то в аэропорту «Пулково» не было команды не пускать через КПП граждан, попадающих под мобилизацию. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что никаких решений о закрытии границ в связи с частичной мобилизацией в данный момент нет.

Напомним, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу «всем, кто находится в призывном возрасте». Также он заявил о необходимости увеличить штрафы за уклонение.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

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