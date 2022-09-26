«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», — приводит РИА «Новости» заявление Цекова. По его словам, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе.

Также Цеков предложил увеличить штрафы за уклонение с максимальной суммы в 3 тысячи рублей до 50 тысяч. По его словам, в результате изучения практики возможно и введение уголовной ответственности.

«Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — прокомментировал предложение Цекова сенатор Андрей Клишас. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов в свою очередь заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».

Напомним, ранее в Уголовный кодекс были приняты поправки, которые усиливают ответственность за отдельные преступления против военной службы. Теперь в УК появились понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», а за отказ от участия в военных или боевых действиях предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В случае наступления тяжких последствий — до 10 лет.