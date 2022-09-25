Студенты техникумов и вузов не будут мобилизованы. Путин подписал соответствующий указ

Владимир Путин подписал отдельный указ об отсрочке студентов учебных заведений. Сообщает ТАСС. Отсрочка положена тем, кто обучается по программам, имеющим госаккредитацию. При этом неважно, вуз это, техникум или научная организация. Главное — чтобы образование соответствующего уровня человек получал впервые.

При этом сообщается, что по аспирантам еще нет определенности. На горячей линии Минобрнауки журналистам сообщают противоречивые данные. Так корреспонденту «Фонтанки» заявили, что с точки зрения закона аспиранты — не студенты. Собеседник уточнил, что Минобрнауки направило запрос о ситуации с аспирантами в вышестоящие инстанции, но пока ответа нет. При этом ТАСС сообщает, что освобождение все-таки будет действовать для данной категории.

Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации — заявили в Минобрнауке. «На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. Пока что в указе президента написано, что имеют отсрочку от призыва студенты только государственных образовательных организаций», — ответили на горячей линии ведомства.

Ранее Министерство обороны анонсировало дополнительное объяснение, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию. Призыв не коснется людей с высшим образованием, которые работают по отдельным специальностям в банковской и IT-сфере, сотовых операторах, а также в журналистике.