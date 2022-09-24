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Глава Евросовета поддержал идею выдачи виз для мобилизованных россиян

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Глава Европейского совета Шарль Мишель высказался в поддержку идеи выдачи виз для мобилизованных россиян. По его мнению, ЕС нужно «проявить открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их».

artjazz/shutterstock

Шарль Мишель сказал, что Евросоюзу стоит рассмотреть инициативу выдачу гуманитарных разрешений на въезд для мобилизованных граждан России. Об этом он заявил в интервью для издания Politico. «ЕС должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов», — отметил политик.

Господин Мишель заявил о готовности консультаций с коллегами на тему того, как можно осуществить эту идею. Он добавил, что Европе нужно «очень быстро координировать свои действия» по этому вопросу.

Напомним, что в середине сентября Евросоюз приостановил действие упрощенной выдачи виз россиянам. Теперь на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса. Приостановка упрощенного визового режима приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документальных доказательств, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

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