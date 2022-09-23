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Общество

Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

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Студентов российских вузов, которые обучаются на заочной форме обучения, могут призвать в рамках частичной мобилизации. Об этом говорится на официальном портале «Объясняем. РФ».

Shutterstock.com

Заочников могут привлекать «по решению призывной комиссии по мобилизации». Студентов очной формы обучения призывать не планируется, сказано в сообщении.

Напомним, Министерство обороны анонсировало дополнительное объяснение, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию. Призыв не коснется людей с высшим образованием, работающим по отдельным специальностям в банковской и IT-сфере, сотовых операторах, а также в журналистике. А накануне Минобороны опубликовало разъяснения по поводу частичной мобилизации граждан. В ведомстве пояснили какие категории подлежат призыву.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

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