Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации

Заочников могут привлекать «по решению призывной комиссии по мобилизации». Студентов очной формы обучения призывать не планируется, сказано в сообщении.

Напомним, Министерство обороны анонсировало дополнительное объяснение, какие категории граждан не попадают под частичную мобилизацию. Призыв не коснется людей с высшим образованием, работающим по отдельным специальностям в банковской и IT-сфере, сотовых операторах, а также в журналистике. А накануне Минобороны опубликовало разъяснения по поводу частичной мобилизации граждан. В ведомстве пояснили какие категории подлежат призыву.