Германия готова предоставить убежище принять россиянам, которые бегут от мобилизации

«Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии на основании политического преследования», — говорит Фезер.

Министр добавила, что за несколько месяцев в стране приняли 438 оппозиционных россиян, подвергающихся преследованиям. Министр юстиции Марко Бушан заявил в твиттере: «Всем, кто любит либеральную демократию, рады в Германии».

Однако министры не уточнили, каким образом россиян будут проверять на нелояльность к действующей власти. Фезер в своей речи упоминала об убежищах, а не гуманитарных визах. Будут ли также выдаваться последние, не сообщается.