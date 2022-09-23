Германия готова предоставить убежище принять россиянам, которые бегут от мобилизации

Германия готова принять бегущих от мобилизации россиян, если они «выступают против путинского режима». Такое заявление сделала министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Welt.
«Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии на основании политического преследования», — говорит Фезер.
Министр добавила, что за несколько месяцев в стране приняли 438 оппозиционных россиян, подвергающихся преследованиям. Министр юстиции Марко Бушан заявил в твиттере: «Всем, кто любит либеральную демократию, рады в Германии».
Однако министры не уточнили, каким образом россиян будут проверять на нелояльность к действующей власти. Фезер в своей речи упоминала об убежищах, а не гуманитарных визах. Будут ли также выдаваться последние, не сообщается.
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