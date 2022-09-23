Что такое альтернативная гражданская служба? Работает ли она во время мобилизации? Кто может на нее претендовать?

Действует ли она при мобилизации?

Да, работает, для тех, кто призывается на военную службу по призыву (то есть срочную службу). Работает ли АГС сейчас для тех, кого призывают по мобилизации – вопрос очень интересный. В Конституции указано, что гражданин России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Никаких уточнений – относится это к призывникам или мобилизованным – нет. Это право может быть ограничено в условиях чрезвычайного положения, но пока его у нас не вводилось, соответственно ограничения конституционных прав быть не может.

С другой стороны, если мы почитаем закон об АГС, то там говорится, что альтернативная служба является заменой службы для призывников от 18 до 27 лет, то есть тех, кто не находится в запасе. Однако закон не говорит, что во время мобилизации право АГС не действует. Напротив, в статье 9-й этого документа сказано, что порядок предоставления альтернативной службы регламентируется отдельным законом, которого пока нет. Зато есть решение Конституционного суда, в котором КС подчеркивает, что отсутствие такого закона не должно влечь за собой невозможность права на альтернативную службу.

Соответственно, если смотреть с точки зрения права, если мобилизованный подал заявление на АГС, то оно должно быть как минимум рассмотрено призывной комиссией по мобилизации.