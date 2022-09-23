Что такое альтернативная гражданская служба? Работает ли она во время мобилизации? Кто может на нее претендовать?

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, люди массово получают повестки в военкоматы. В обычных условиях призывники могут попросить о замене военной службы альтернативной гражданской. Могут ли претендовать на АГС мобилизованные? Кто именно может просить об альтернативной службе? И каков шанс, что заявление на нее удовлетворят? Разбираемся вместе с адвокатом, экспертом по защите прав призывников Александром Передруком.
Что такое альтернативная гражданская служба?
Альтернативная гражданская служба – это возможность заменить службу в армии на работу в государственных предприятиях, которым необходимы кадры. В рамках АГС люди работают в больницах, домах престарелых, школах, на заводах. В обычных условиях она длится 21 месяц вместо 12 месяцев, которые человек проводит по призыву в вооруженных силах.
Действует ли она при мобилизации?
Да, работает, для тех, кто призывается на военную службу по призыву (то есть срочную службу). Работает ли АГС сейчас для тех, кого призывают по мобилизации – вопрос очень интересный. В Конституции указано, что гражданин России в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Никаких уточнений – относится это к призывникам или мобилизованным – нет. Это право может быть ограничено в условиях чрезвычайного положения, но пока его у нас не вводилось, соответственно ограничения конституционных прав быть не может.
С другой стороны, если мы почитаем закон об АГС, то там говорится, что альтернативная служба является заменой службы для призывников от 18 до 27 лет, то есть тех, кто не находится в запасе. Однако закон не говорит, что во время мобилизации право АГС не действует. Напротив, в статье 9-й этого документа сказано, что порядок предоставления альтернативной службы регламентируется отдельным законом, которого пока нет. Зато есть решение Конституционного суда, в котором КС подчеркивает, что отсутствие такого закона не должно влечь за собой невозможность права на альтернативную службу.
Соответственно, если смотреть с точки зрения права, если мобилизованный подал заявление на АГС, то оно должно быть как минимум рассмотрено призывной комиссией по мобилизации.
Что нужно сделать, чтобы претендовать на АГС?
Поскольку специального закона об АГС на время мобилизации у нас пока нет, нам приходится обращаться к уже действующему закону об альтернативной гражданской службе по аналогии. Чтобы претендовать на АГС в обычное время нужно подать соответствующее заявление на имя военного комиссара (в существующих условиях можно написать на имя председателя мобилизационной комиссии). В нем нужно рассказать о ваших убеждениях и обосновать почему они не совместимы со службой в армии. Если у вас есть какие-то документы, подтверждающие, что вы являетесь прихожанином церкви, в учении которой недопустимо насилие. Или вы участник пацифистского книжного клуба, то их можно приложить, но это не обязательно.
Также в военкомат необходимо передать автобиографию – краткое изложение своей жизни, причем в нем следует раскрыть как именно формировались ваши пацифистские взгляды. Также обычно нужно предоставить характеристику с места работы или учебы.
Важный момент, по закону желающие пройти АГС обязаны предоставлять свои заявления в военкомат за полгода до начала призывной кампании. Понятное дело, что в сегодняшних условиях об этом не может быть и речи. Призывник понимает, когда его могут вызвать в военкомат, а вот резервисты – нет. Пока не понятно, кто будет мобилизован и в какой момент. Если все, кто по разным причинам решит, что не может держать в руках автомат, сегодня пойдут в военкомат и напишут заявление на замену военной службы на АГС это парализует систему призывных комиссий. Потому с точки зрения здравого смысла этот пункт здесь не применим, и единственный возможный вариант – приносить заявление уже после получения повестки. Посмотрим, как на это будут смотреть военкоматы.
Могут ли отказать в АГС?
Да, у мобилизационной комиссии есть свобода усмотрения. Ее члены могут решить, что ваши убеждения не являются основанием для освобождения от несения именно военной службы.
Что делать, если в военкомате скажут, что во время мобилизации АГС не действует?
То же, что и в случае отказа комиссии – обжаловать это в суд. Просить признать незаконным факт мобилизации на военную службу и факт отказа от предоставления альтернативной службы. Одновременно с этим мобилизованный может просить суд о принятии мер предварительной защиты, проще говоря запретить его призыв по мобилизации до тех пор, пока не вступит в законную силу решение суда по его делу.
Насколько вообще вероятно, что заявления на АГС и жалобы на их отклонение будут удовлетворяться?
Сейчас невозможно сказать. Пока граждане не попробуют – мы ничего не сможем сказать точно.
Если заявление на АГС удовлетворят, то человека могут отправить в Донецк или Херсон, если они официально войдут в состав России?
Сложной сказать, но такого развития событий исключать нельзя. АГС может проходить в любом месте на территории Российской Федерации. Более того, человека, проходящего альтернативную службу, могут направить в организацию, подведомственную Вооруженным Силам Российской Федерации, но в качестве гражданского персонала.
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