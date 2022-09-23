Кто не попадет под частичную мобилизацию: Минобороны рассказало кого не коснется призыв

Минобороны опубликовало список категорий граждан, которые не подпадают под частичную мобилизацию. Призыв не коснется отдельных сотрудников высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России и сотрудников СМИ.

«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих: в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.

Вот полный список освобожденных от призыва:

Сотрудники организаций, которые задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры,

Сотрудники российских операторов связи и организаций занятых обеспечением устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования в России;

Сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

Сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

При этом основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Минцифры опубликовало список документов, нужны для отсрочки от мобилизации сотрудникам системообразующих IT-компаний и СМИ:

диплом о получении профессионального высшего образования

оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем

оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей

справка с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным лицом

для СМИ: копия выписки из реестра зарегистрированных СМИ

Вчера Минобороны опубликовало разъяснения по поводу частичной мобилизации граждан. В ведомстве пояснили какие категории подлежат призыву.