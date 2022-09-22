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За призванными по частичной мобилизации сохранят рабочие места. Такое постановление утвердили в правительстве РФ

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В России утвердили постановление о сохранении рабочих мест для граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Согласно документу, мобилизованные смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Трудовые договоры временно приостановят, а не расторгнут, а также сохранят рабочие места.

Напомним, россиянам, попавшим под частичную мобилизацию, могут предоставить кредитные каникулы, а также гарантии на сохранение труда. Но только в том случае, если соответствующее решение примет Госдума — его обещают рассмотреть «в приоритетном порядке».

Ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы россиянам, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Регулятор также советовал не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья. Кроме того, В России разрабатывают законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

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