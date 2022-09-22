Кого будут призывать, очередность и приоритетность мобилизации: в Минобороны ответили на главные вопросы

В соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации:

рядовые и сержанты — до 35 лет,

младшие офицеры — до 50 лет,

старшие — до 55 лет.

В рамках частичной мобилизации не будут призываться:

• забронированные граждане, в том числе работники предприятий оборонной промышленности,

• признанные временно не годными по состоянию здоровья,

• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы,

• имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет,

• те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Приоритетной мобилизации подлежат граждане со следующими военно-учетными специальностями, сообщили в Минобороны:

стрелки,

танкисты,

артиллеристы,

водители,

механики-водители.

В министерстве отмечают, что как таковой очередности призыва граждан из запаса не установлено. Однако в приоритете граждане, которые имеют подходящие военно-учетные специальности.

Там также добавили, что приоритетными критериями комплектования будут считаться военно-учетные специальности, а не воинские звания. Призывать будут граждан как с офицерскими званиями, так рядовых и сержантов. Среди прочих факторов — наличие боевого опыта.

В Минобороны подчеркнули, что постоянно проживающих за границей россияне, которые не состоят на воинском учете, призывать по частичной мобилизации не будут.

В армии есть должности, на которые при мобилизации могут привлечь женщин, у которых есть необходимые военно-учетные специальности, но потребность в таких специальностях минимальная.

В ведомстве пояснили, что квоты по численности призываемых из запаса не устанавливаются. Однако каждому региону, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, определено отдельное мобилизационное задание, оно зависит от количества граждан на воинском учете в регионе

Денежное довольствие, которое будут получать мобилизованные, перечислят на персональный счет военного, с которого он сможет полностью или частично перевести их членам семьи.