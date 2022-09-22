Россиянам приходят повестки из военкоматов. Где, как и кому ее могут вручить? Действительны повестки с Госуслуг?

Кому могут вручить повестку?

Если посмотреть на букву закона и президентского указа, то призвать могут людей, находящихся в запасе. То есть всех, у кого есть военный билет (как после службы в армии, так и просто выданный по достижении 27-летнего возраста).

Официальные лица заявляют, что призывать будут какие-то определенные категории (к примеру, имеющих боевой опыт), однако таких ограничений в самом указе не прописано.