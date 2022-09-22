Россиянам приходят повестки из военкоматов. Где, как и кому ее могут вручить? Действительны повестки с Госуслуг?

В России проходит частичная мобилизация: жителям страны приходят повестки в военкоматы. Кто может их вручать? Действительны ли повестки в почтовых ящиках и на Госуслугах? Что будет, если не явиться по вызову в военкомат? Отвечаем вместе с адвокатом Леонидом Козаком.
Кому могут вручить повестку?
Если посмотреть на букву закона и президентского указа, то призвать могут людей, находящихся в запасе. То есть всех, у кого есть военный билет (как после службы в армии, так и просто выданный по достижении 27-летнего возраста).
Официальные лица заявляют, что призывать будут какие-то определенные категории (к примеру, имеющих боевой опыт), однако таких ограничений в самом указе не прописано.
Где и как могут вручить повестку?
По закону, повестку могут вручить по месту работы или по месту жительства. Однако мы слышим о том, что это происходит и в других местах: на улице, у метро, в торговых центрах. Законом это не предусмотрено, но вряд ли такой способ вручения удастся оспорить.
Анастасия Пилипенко
Адвокат:
«Согласно закону о полиции полицейские вправе требовать от граждан назвать имя и предъявить документы. Если отказаться это сделать, вас могут задержать до установления личности».
Могут ли повестку кинуть в ящик или прислать на Госуслуги?
Повестка должна вручаться сотрудником военкомата и только под подпись. Ни отправка уведомлений через Госуслуги, ни рассылка их письмами не предусмотрена законом. Такие уведомления можно просто проигнорировать.
Также за вас не могут расписаться родственники: ни бабушка, ни папа, ни сестра. Вы считаетесь уведомленным только если на корешке повестки стоит ваша подпись.
Можно ли отказаться от вручения повестки?
Можно, однако это ни к чему не приведет. В таком случае сотрудники военкомата просто при двух свидетелях составляют акт об отказе и человек считается извещенным о необходимости прибыть в военкомат.
Обязан ли человек открыть дверь военному комиссару?
Нет. В Конституции записано право на неприкосновенность жилища. Без решения суда вы не обязаны никому открывать свою дверь. Также, находясь в своей квартире, вы не обязаны никому представляться.
Что будет, если человек не является по повестке?
Не исключено возбуждение уголовного дела по статье 328 Уголовного кодекса (Уклонение от прохождения воинской службы). Наказание– до двух лет лишения свободы. Формально -- это преступление небольшой тяжести, чаще всего, по этой категории дел реальные сроки не назначаются. Впрочем, как в этой ситуации будут действовать суды – предсказать сложно.
Какие обязанности возникают у человека с тех пор, как ему вручили повестку?
Он должен явиться в военкомат для прохождения медобследования и последующей воинской службы. В свою очередь военнослужащим он фактически становится с момента прибытия в военкомат, прохождения медосмотра и направления в часть. С этого момента ответственность за отказ отправится к месту службы ответственность много выше. По новым законам, которые в скором времени должны вступить в силу, она наказание за отказ выполнять приказ может достигать 10 лет.
Есть ли запрет на выезд из региона для тех, кто получил повестку?
В некоторых субъектах федерации такой запрет введен, в некоторых пока нет.
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