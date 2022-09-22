Госдума примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий мобилизованных

«О гарантиях. […] Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также он отметил, что «никакой брони у депутатов нет», поэтому «кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции».

Напомним, ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы россиянам, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Регулятор также советовал не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья. Кроме того, В России разрабатывают законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан.