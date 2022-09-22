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Госдума примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий мобилизованных

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Россиянам, попавшим под частичную мобилизацию, могут предоставить кредитные каникулы, а также гарантии на сохранение труда. Но только в том случае, если соответствующее решение примет Госдума — его обещают рассмотреть «в приоритетном порядке».

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«О гарантиях. […] Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также он отметил, что «никакой брони у депутатов нет», поэтому «кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции».

Напомним, ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы россиянам, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Регулятор также советовал не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья. Кроме того, В России разрабатывают законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

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