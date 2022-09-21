Ипотеку и автокредиты за мобилизованных граждан может начать выплачивать государство

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сказал депутат.

Кошелев отметил, что такая мера должна распространяться на «весь период службы в рядах российской армии».

Напомним, Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы россиянам, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Также в сообщении регулятора банкам советуют не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья.