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Общество

Ипотеку и автокредиты за мобилизованных граждан может начать выплачивать государство

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В России разрабатывают законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан. Его собираются внести в Госдуму до конца недели, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

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«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов. Буду вносить соответствующую инициативу в Государственную думу», — сказал депутат.

Кошелев отметил, что такая мера должна распространяться на «весь период службы в рядах российской армии».

Напомним, Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать кредитные каникулы россиянам, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Также в сообщении регулятора банкам советуют не начислять по договорам штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять заемщика из ипотечного жилья.

В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

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