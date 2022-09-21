Минцифры дало разъяснения про рассылку повесток через «Госуслуги» в рамках частичной мобилизации

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — передает издание.

Ранее сразу несколько источников и СМИ сообщали, что повестки о мобилизации будут приходить на «Госуслуги». Сообщалось, что повестка в электронном виде будет считаться врученной вне зависимости от того, читал ее призывник или нет. После появления этой информации портал перестал открываться. Там появлялось уведомление о том, что на сайте проходят технические работы.