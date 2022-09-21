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Минцифры дало разъяснения про рассылку повесток через «Госуслуги» в рамках частичной мобилизации

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Повестки в рамках частичной мобилизации рассылаться через портал «Госуслуги» не будут. Такое заявление сделали в Минцифры.

Postmodern Studio / Shutterstock.com

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — передает издание.

Ранее сразу несколько источников и СМИ сообщали, что повестки о мобилизации будут приходить на «Госуслуги». Сообщалось, что повестка в электронном виде будет считаться врученной вне зависимости от того, читал ее призывник или нет. После появления этой информации портал перестал открываться. Там появлялось уведомление о том, что на сайте проходят технические работы.

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