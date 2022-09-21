В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о начале в России частичной мобилизации. Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте Кремля. Что это означает. Кого могут призвать на военную службу? Обязаны ли люди сами идти в военкоматы? И есть ли убеждения, в связи с которыми люди освобождаются от мобилизации?
Что такое частичная мобилизация?
По идее, частичная мобилизация проводится на территории не всей Российской Федерации, а в отдельных субъектах. Другой вариант – она касается не всех военнообязанных, а каких-то отдельных категорий.
Кого могут призвать в рамках мобилизации?
В законе нет подробного перечня тех, кого будут призывать в рамках мобилизации. Фактически это передано на усмотрение региональных властей. По общему правилу мобилизации подлежат все те, кто находится в запасе.
В первую очередь должны призываться те, кто находится в мобилизационном людском резерве, после них те, кто проходил военную службу по призыву и находятся в определенном возрасте (в случае рядовых до 35 лет). Затем те, кто не проходил военную службу, но имеет звание рядового или офицера запаса (к примеру, выпускники военных кафедр). Затем призываются те, кто признан ограниченно годным к военной службе. До какой из этих категорий дойдет «очередь» сейчас сказать невозможно. В законе это не прописано, во всяком случае пока. Официальные лица, к примеру, заявляют, что «ограниченно годных» мобилизация не коснется. Но важно понимать, что никаких ограничений этот указ содержит. Он определяет полномочиями по определению количества призванных Министерству обороны.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ, цитата по РБК:
«Категории граждан, которые получат право на отсрочку, определяется правительством. <...> Это будет [определено] в кратчайшие сроки».
Как я узнаю, нахожусь ли я в мобилизационном резерве?
Обычный человек, не зная об этом, не может попасть в мобилизационный резерв. В нем состоят люди, заключившие специальный контракт с Минобороны. Они получают за это деньги, проходят периодические сборы, обучение, им вручаются мобилизационные предписания. В этих документах сказано, что находящийся в мобилизационном резерве должен явиться в такое-то время и в такое-то место. Такие люди должны прибыть в военкоматы без дополнительного вызова.
Должны ли все остальные сами идти в военкоматы?
Нет, в случае мобилизации людям точно так же вручаются повестки. Законопроект, обязывающий людей самим, без дополнительного вызова, приходить на призывной пункт планировали принять еще весной, но пока он так и «заглох» в Госдуме.
Есть ли ответственность за неучастие в мобилизации?
Да, если человеку вручают повестку, и он не является в военкомат, то сейчас действует ответственность, но она административная, а не уголовная. Даже по новым законам если обычному человеку, лет 35, условно говоря, работающему учителем или программистом, пришла повестка, а он ее проигнорировал, то ему грозит только штраф. Во всяком случае пока.
Действуют ли во время мобилизации отсрочки для студентов и других категорий?
Это немного разные категории. Отсрочки для студентов, аспирантов и так далее делаются для призывников, которых мобилизация не касается, ведь они еще не служили и не вышли из призывного возраста, а значит не находятся в запасе.
От службы по призыву можно отказаться по убеждению, есть ли такая возможность при мобилизации?
Человек, которого должны призвать на срочную службу может заявить о том, что его убеждения не позволяют проходить военную службу и он может попросить о замене ее альтернативной гражданской службой.
В случае с мобилизации таких норм в законе нет. С другой стороны, Конституционный суд неоднократно подчеркивал значимость права на альтернативную службу. По идее это означает, что у мобилизованных также должна быть такая возможность, однако будет ли это реализовано в реальности сказать невозможно.
По закону во время мобилизации военнообязанные не могут покидать место жительства. Это так?
По закону о мобилизационной подготовке, гражданам, которые состоят на воинском учете воспрещается выезд с места жительства без специального разрешения. Будет ли этот запрет реализован на практике никто не знает. Практики до сегодняшнего дня не было. Могут поставить КПП, могут еще каким-то образом обеспечить этот запрет. Каких-либо санкций за попытку покинуть место жительства, насколько я знаю, нет.
Важно: Сейчас официальные лица заявляют, что запрет актуален только для тех, кто получил повестку, однако формально подтверждения этих заявлений нет, - прим. Ред.
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