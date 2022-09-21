В России объявлена частичная мобилизация. Что это значит? Кого будут призывать? Действуют ли отсрочки?

Кого могут призвать в рамках мобилизации?

В законе нет подробного перечня тех, кого будут призывать в рамках мобилизации. Фактически это передано на усмотрение региональных властей. По общему правилу мобилизации подлежат все те, кто находится в запасе.

В первую очередь должны призываться те, кто находится в мобилизационном людском резерве, после них те, кто проходил военную службу по призыву и находятся в определенном возрасте (в случае рядовых до 35 лет). Затем те, кто не проходил военную службу, но имеет звание рядового или офицера запаса (к примеру, выпускники военных кафедр). Затем призываются те, кто признан ограниченно годным к военной службе. До какой из этих категорий дойдет «очередь» сейчас сказать невозможно. В законе это не прописано, во всяком случае пока. Официальные лица, к примеру, заявляют, что «ограниченно годных» мобилизация не коснется. Но важно понимать, что никаких ограничений этот указ содержит. Он определяет полномочиями по определению количества призванных Министерству обороны.