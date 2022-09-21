Сколько россиян призовут на военную службу в рамках частичной мобилизации? Рассказал Шойгу

По словам Шойгу, общий мобилизационный ресурс страны — 25 миллионов человек, в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов — не единоразово, а планово. Военной службе подлежат те, «кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, кто имеет опыт» — ни о каких студентах и призывниках, по словам Шойгу, речи не идет.

Кроме того, ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут. Об этом РИА «Новости» сообщил секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Член СПЧ Кабанов отметил: «Граждане с приписным удостоверением не будут мобилизованы, эта категория призывается при полной мобилизации».

Сергей Шойгу О частичной мобилизации: 300 тысяч резервистов, которые будут призваны, — хочу сразу сказать, что это не единоразовая, это та работа, которая будет проводиться планово. Здесь [в рамках частичной мобилизации] не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет. Так совпало, что мы в это же самое время, по нашим планам должны были провести мобилизационные сборы. Вы знаете, раньше собирали на две недели, кого-то на большее время для того, чтобы восстановить навыки вождения техники, боевой техники. И тут это совпало с объявлением частичной мобилизации. Поэтому мы плановые сборы отменяем и будем заниматься уже частичной мобилизацией.

По словам Шойгу, частичная мобилизация в первую очередь нужна для контроля занятых Россией территорий и линии соприкосновения. «Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения — она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация», — отметил он.