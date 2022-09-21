Шойгу: в Украине погибли 5 937 российских военных

До того, как Шойгу озвучил потери личного состава вооруженных сил России в Украине, в последний раз они были приведены 25 марта — по данным Министерства обороны, к тому времени погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения. По состоянию на 21 сентября, в Украине погибли 5 937 российских военных. Число получивших ранение не называется, однако, по словам Шойгу, более 90% из них уже вернулись в строй.

Также министр обороны России прокомментировал объявление в стране частичной мобилизации. По словам Шойгу, общий мобилизационный ресурс страны — 25 миллионов человек, в рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов — не единоразово, а планово. Военной службе подлежат те, «кто отслужил, кто имеет военно-учетную специальность, кто имеет опыт» — ни о каких студентах и призывников, по словам Шойгу, речи не идет.